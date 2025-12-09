Affari Tuoi, Giulia apre bocca e viene linciata: "Cafona". Rissa a tempo record

Si accendono i riflettori nello studio di Affari Tuoi. Come ogni sera è ora di pacchi, fortuna, offerte e soprattutto è ora del Dottore. Si parla del game-show campionissimo in termini di ascolti condotto da Stefano De Martino su Rai 1. La puntata in questione è quella di martedì 9 dicembre.

Alla vigilia, dopo lo "stop" forzato per la Prima della Scala, a misurarsi con la sorte era stata Cristina, in rappresentanza della Calabria. Partita sfortunatissima: ha chiuso con in mano un pacco da 10 euro, dunque la regione sfortunata, in cui le due chiamate non hanno riservato a Cristina alcuna fortuna. È tornata insomma a casa a bocca asciutta, senza il becco di un quattrino.

Oggi, martedì 9 dicembre, ecco che la sorte chiama in causa Luisa, fieramente in rappresentanza della Campania. Una gioielliera, circa. "Lavoro in gioielleria, quando ho tempo. E quando non ne ho vado a ballare, è il mio hobby, ballo con mio marito", spiega la vulcanica signora.

Ad accompagnarla nella sfida alla sorte ecco Giulia, la figlia, che però non vive più in Italia. "Purtroppo no, e da allora io non vivo più. Ho un vuoto dentro", si strugge Lusia. Infatti Giulia vive in Portogallo: "Mi sono diplomata, sono andata a vivere a Londra e poi sono passata in Portogallo. Ho sempre vissuto fuori", spiega con accento Campano.