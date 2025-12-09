Affari Tuoi, Giulia apre bocca e viene linciata: "Cafona". Rissa a tempo record

Si accendono i riflettori nello studio di Affari Tuoi. Come ogni sera è ora di pacchi, fortuna, offerte e soprattutto è ora del Dottore. Si parla del game-show campionissimo in termini di ascolti condotto da Stefano De Martino su Rai 1. La puntata in questione è quella di martedì 9 dicembre.
Alla vigilia, dopo lo "stop" forzato per la Prima della Scala, a misurarsi con la sorte era stata Cristina, in rappresentanza della Calabria. Partita sfortunatissima: ha chiuso con in mano un pacco da 10 euro, dunque la regione sfortunata, in cui le due chiamate non hanno riservato a Cristina alcuna fortuna. È tornata insomma a casa a bocca asciutta, senza il becco di un quattrino.
Oggi, martedì 9 dicembre, ecco che la sorte chiama in causa Luisa, fieramente in rappresentanza della Campania. Una gioielliera, circa. "Lavoro in gioielleria, quando ho tempo. E quando non ne ho vado a ballare, è il mio hobby, ballo con mio marito", spiega la vulcanica signora.
Ad accompagnarla nella sfida alla sorte ecco Giulia, la figlia, che però non vive più in Italia. "Purtroppo no, e da allora io non vivo più. Ho un vuoto dentro", si strugge Lusia. Infatti Giulia vive in Portogallo: "Mi sono diplomata, sono andata a vivere a Londra e poi sono passata in Portogallo. Ho sempre vissuto fuori", spiega con accento Campano.
Affari Tuoi, l'odio social su Cristina Battaglia: "Avida", scoppia il casoDopo la pausa per la Prima della Scala, Affari Tuoi su Rai1 riprende lunedì 8 dicembre con Stefano De Martin...
E sono bastate queste poche parole, quell'accento orgogliosamente campano, a scatenare su X, laddove il popolo di Affari Tuoi commenta in presa diretta quanto avviene in studio, la prima fragorosa polemica. Nel mirino proprio il modo di parlare di Giulia. "La figlia ha vissuto in Portogallo e vive a Londra ma non ha mai imparato a parlare italiano e a togliere un po' di accento quando parla per non risultare una cafona", spara ad alzo zero un utente, attaccando a casaccio. Immediata la replica di Noisy: "Avere un accento regionale non significa essere cafoni. Anche in Inghilterra hanno diversi accenti in base alle varie aree", puntualizza. Altri commenti, al contrario, si concentravano su Luisa: "Tocca a lei, che domani farà qualsiasi lavoro tranne tornare in gioielleria", chiosava un utente riferendosi alla sua presenza "sparuta". E che la gara ad Affari Tuoi, archiviata la prima polemica, abbia subito inizio!