Affari Tuoi, l'odio social su Cristina Battaglia: "Avida", scoppia il caso

Dopo la pausa per la Prima della Scala, Affari Tuoi su Rai1 riprende lunedì 8 dicembre con Stefano De Martino alla guida. Protagonista è Cristina Battaglia, 35enne salumiera di Gagliato (Catanzaro), in Calabria, accompagnata dal fratello Antonio, parrucchiere che regala un nuovo look esilarante a Herbert Ballerina, acclamato dal pubblico: "Sei bellissimo!". Cristina pesca il pacco n. 15, legato emotivamente alla nascita della figlia Laura il 15 novembre. La sua scommessa?

Convincere il fidanzato Gianfranco a sposarla: "Se torno con i soldi, si sposa; altrimenti no". De Martino stuzzica: "Gianfranco, tifi pro o contro?".La partita decolla: primi tiri positivi con 500 euro, "Gennarino" (jackpot da 2.000 euro), 15.000 e 5 euro. Eliminati rossi da 30.000 e 50.000 euro. Cristina implora il Dottore: "Faccia quello che dice il cuore mio". Offerta da 35.000 euro? Rifiutata senza esitare. Trova 100 euro, poi il nero con 100.000 euro, respingendo il primo cambio. "La partita è cambiata!", esulta De Martino. Due tiri bruciano 100.000 e 300.000 euro (premio top). Nuovo cambio? Rifiutato. Tre blu: 20, 200 e 50 euro. Offerta da 30.000? "Sai quanta gente al matrimonio in Calabria? Non bastano!", ribatte verace, tritando l'assegno. Eliminati 75.000 euro. Combattuta sul n. 15, in lacrime: "Laura, ti ho voluto tanto, rifiuto il cambio".

Ma la sorte gira: tocca 10.000 e 200.000 euro, rivelando solo 10 euro nel suo pacco.Fine pacchi: tocca alle "Regioni Fortunata". De Martino consulta Thanat e Lupo (Veneto e Trentino). I fratelli optano per Veneto: sbagliato, 50.000 euro persi. La vincitrice? Trentino. Cristina porta a casa 2.000 euro da Gennarino. Matrimonio rimandato, ma applausi per il suo coraggio. De Martino la consola tra emozioni e risate.Su X, i commenti su Cristina sono spietati. Molti la bollano come "patetica opportunista": "Piange per la figlia ma rifiuta 30k per un 'matrimonio calabrese'? Vuole i milioni facili, ridicola e avida". "Sembra una soap-opera low-budget: recita il dramma familiare per pietà, zero autenticità, ha rovinato la puntata". Solita polemica.