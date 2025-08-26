Al Bano contro Romina Power: "Poteva risparmiarsela"

"Poteva risparmiarsi un’uscita infelice e non veritiera, non era stata invitata a quel concerto… sono tutti imbottiti di verità non giuste": Al Bano Carrisi lo ha detto in un'intervista a La Stampa, commentando le parole dell'ex moglie Romina Power a proposito del suo ultimo concerto in Russia. La cantante, infatti, in una storia Instagram aveva scritto: "Mi dissocio dalla canzone 'Felicità' cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto e non mi sembra né il luogo né il momento di cantare 'Felicità'!". Adesso la versione, diversa, del cantante di Cellino San Marco.
"Prima di andare ho chiesto che concerto fosse, era per l’Economic Forum che si tiene da 15 anni: questa volta hanno scelto me, e sono andato", ha spiegato ancora Al Bano. Rispondendo, invece, alle parole dell’ex moglie sugli amori tenuti nascosti, ha detto: "Ma io non voglio parlare di questo. Lei ha fatto la sua scelta, io non ho avuto niente da dire e tutto da soffrire… In silenzio educato ho fatto la mia scelta. Non ha saputo mantenere i patti, secondo i quali fino ai 18 anni i ragazzi restavano con me a studiare. Quindi mi son fatto una vita. Vivere in quella casa senza la voce dei bambini era impossibile".
Al Bano, attacco-choc del figlio Yari a Loredana Lecciso: "La padrona non vede l'ora"Momenti di tensione e stupore a Cellino San Marco, momenti che riguardano Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. I due, orm...
Parlando dell’attuale compagna Loredana Lecciso, poi, ha raccontato: "Sarà stato il 2000 circa, allora. Loredana ha un cervello eccezionale, parliamo la stessa lingua e in tanti anni le tempeste ci sono state ma alla base ci sta la famiglia che è condivisa in pieno". Con lei ha altri due figli: Jasmine e Albano Jr, a proposito dei quali ha detto: "Jasmine si divide fra studio e passione per la musica, la Spagna si sta aprendo per lei. Il piccoletto ha ancora un esame di Business Administration alla Cattolica, poi si laurea".
Al Bano, inoltre, è stato molto duro su Sanremo 2026: "Ero abituato a un signore che aveva per nome Pippo Baudo, Amadeus e Carlo Conti mi hanno dimostrato che il mondo è cambiato. Quando si parla di una proposta, si può dire di sì ma anche di no, però non debbono farti fare la figura del cogl***e. Le parole debbono avere un peso. Io debbo passare gli esami con loro? Semmai loro con me, data l’età ed esperienza… senza presunzione. Nella mia vita ho sempre scelto incontri godibili dal punto di vista umano".