Al Bano contro Romina Power: "Poteva risparmiarsela"

"Poteva risparmiarsi un’uscita infelice e non veritiera, non era stata invitata a quel concerto… sono tutti imbottiti di verità non giuste": Al Bano Carrisi lo ha detto in un'intervista a La Stampa, commentando le parole dell'ex moglie Romina Power a proposito del suo ultimo concerto in Russia. La cantante, infatti, in una storia Instagram aveva scritto: "Mi dissocio dalla canzone 'Felicità' cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto e non mi sembra né il luogo né il momento di cantare 'Felicità'!". Adesso la versione, diversa, del cantante di Cellino San Marco.

"Prima di andare ho chiesto che concerto fosse, era per l’Economic Forum che si tiene da 15 anni: questa volta hanno scelto me, e sono andato", ha spiegato ancora Al Bano. Rispondendo, invece, alle parole dell’ex moglie sugli amori tenuti nascosti, ha detto: "Ma io non voglio parlare di questo. Lei ha fatto la sua scelta, io non ho avuto niente da dire e tutto da soffrire… In silenzio educato ho fatto la mia scelta. Non ha saputo mantenere i patti, secondo i quali fino ai 18 anni i ragazzi restavano con me a studiare. Quindi mi son fatto una vita. Vivere in quella casa senza la voce dei bambini era impossibile".