Garlasco, furia di Federica Panicucci: "Non attacchi i miei ospiti"

"Si tratta di una perizia che tutti aspettavamo, io lo dissi nel 2016, non era sufficiente per qualcuno, e quindi giustamente la procura ha richiesto l’incidente probatorio": il genetista Pasquale Linarello, che anni fa fu il primo ad associare il Dna di Andrea Sempio alle unghie di Chiara Poggi, lo ha detto a Mattino Cinque, la trasmissione condotta da Federica Panicucci su Canale 5. Il delitto è quello di Chiara, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto del 2007. Per l'omicidio è stato condannato l'ex fidanzato Alberto Stasi, mentre nei mesi scorsi le indagini sono state riaperte e sotto la lente ci è finito Sempio, amico del fratello della vittima.
E nella recente relazione del perito Denise Albani, sarebbe stata trovata compatibilità tra il Dna trovato sotto le unghie della 26enne e la linea familiare dell'indagato. Una conclusione a cui Linarello era arrivato già nel 2016. Quando gli è stato chiesto cosa volesse rispondere a chi diceva che quella perizia valesse zero, lui ha detto: "È una cosa che sento ora, perché fino a poco tempo fa tutti si aspettavano che il perito si pronunciasse". A dargli supporto è stato il direttore del settimanale Gente, Brindani, pure lui ospite del talk, che è stato netto: "Questo signore è stato sbeffeggiato per nove anni, è stato deriso per nove anni, e lui è stato in attesa per tutto questo tempo, ora si sono persi nove anni".
A riportare la calma ci ha pensato la giornalista Grazia Longo: "Parliamo però di un test su un Dna parziale e misto". A quel punto Linarello ha voluto chiarire la portata dell’analisi: "Quel Dna non è identificativo, ma possiamo identificare il nucleo familiare: in questo caso quello maschile di Sempio, e certo, possiamo escludere anche altri soggetti collegati al caso".
I toni si sono alzati quando è stato riproposto l’intervento del genetista Capra, andato in onda nei giorni precedenti. Uno spezzone nel quale si criticava apertamente il software utilizzato per l’analisi del Dna, definito "vecchio di 20 anni". Tornati in studio, Linarello ha replicato in modo deciso: "Il software utilizzato è ampiamente usufruito da tutti, non è vero che non è attendibile, io ho letto delle relazioni in cui anche il dottor Capra utilizza quel software. I riferimenti si trovano anche sul sito della massima autorità del portale, è vero che è nato 20 anni fa, ma si è evoluto ed è stato implementato nel tempo".
A riprendere la parola, quindi, è stata la Longo: "Io essendo una giornalista non posso certamente espormi… Però voglio sottolineare che questo test si basa su dati statistici". Parole che a quanto pare hanno acceso l’avvocato di Massimo Lovati, Gallo, intervenuto in collegamento: "Però dottoressa Longo lo dica che il collega ha detto una baggianata". E ancora: "La Longo va a inserirsi in ogni contesto, anche quelli che non la competono, ma adesso non critica la baggianata di Capra". "No però, Gallo adesso non attaccare i miei ospiti per favore, stiamo parlando di Capra, restiamo su Capra, che ovviamente può chiamarci in diretta per intervenire e chiarire se lo desidera", ha detto la conduttrice. Ma Gallo ha insistito: "Se questo Capra dice a noi che siamo degli incompetenti in studio, e ci corregge, e poi viene fuori che il software lo usa anche lui, come dovremmo considerarlo questo Capra?".