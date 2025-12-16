Affari Tuoi, attacco-choc a De Martino e Giulia: "Una certa discriminazione"

Nel corso della serata è stata poi presentata la concorrente del Trentino-Alto Adige. Giulia, 25 anni , vive a Trento e lavora come segretaria. La giovane ha condiviso anche un dettaglio importante della sua vita privata: è mamma di Vittorio, un bambino di appena nove mesi. Per affrontare l’esperienza televisiva ha deciso di partecipare insieme alla madre Irene, 54 anni , impiegata in banca, che si è detta entusiasta ed emozionata all’idea di vivere questa avventura accanto alla figlia. Madre e figlia hanno iniziato il loro percorso nel programma giocando con il pacco numero 14 .

Come spesso accade, la puntata ha generato un vivace dibattito anche sui social. Su X, numerosi telespettatori hanno commentato in tempo reale con osservazioni ironiche e critiche. Tra i messaggi più discussi spiccano frasi come: "Ma vanno a giocare ai pacchi o vanno lì per fare le soubrette?", "Il cameraman fa sempre queste inquadrature sui lati B…" e "Già mi immagino i commenti di quelle che si augureranno che torni a casa senza un centesimo solo perché giovane e bella". Non è mancata infine l’ironia sui personaggi fissi del programma, con utenti che hanno scritto: "Herbert sempre più convinto nel suo ruolo di Annalisa", "Noto sempre che le concorrenti di Affari Tuoi sono sempre le ragazze della porta accanto, ma talmente belle che io non ne ho avuto mai una così vicino casa mia. Non è che ci sia una certa discriminazione?".