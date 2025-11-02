Verissimo, Claudio Amendola: "Non sono da solo"

"Io sono un difensore delle bugie bianche che sono utili e fanno in modo di evitare dispiaceri e dissapori. Mi sono conservato test del Covid e molto spesso li ho riciclati per evitare matrimoni ed eventi": Claudio Amendola, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, lo ha detto presentando il suo ultimo film, "Fuori la verità", una commedia con Claudia Pandolfi e Claudia Gerini, con la regia di Davide Minnella.

Parlando del rapporto con la sua ex, Francesca Neri, ha raccontato: "Quando ho incontrato Francesca ho capito il senso e il valore della verità, io sono stato bugiardo nella vita. Alcune bugie adolescenziali ancora reggono e non le svelerò mai. Bisogna dire bene le bugie!". Sulla mamma Rita, invece, ha detto: "A 62 anni sono ancora il suo bambino. Sento un senso di protezione verso mamma Rita, di cui non ha bisogno. Oggi inizia ad essere un po’ più affaticata, l’ho portata a Milano e si è affaticata con il viaggio in treno. Per la prima volta non è riuscita ad andare a vedere sua cugina che vive qui, si è resa conto che non riusciva a fare qualcosa che prima era normale".