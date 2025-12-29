Affari tuoi, De Martino stronca Herbert Ballerina: "Orribile"

Da disturbatore a simpatico punching ball di Stefano De Martino. Ormai il ruolo di Herbert Ballerina nell'economia delle puntate di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, è sempre più chiaro.

Non passa sera infatti che il padrone di casa non rimbrotti, motteggi o punzecchi in maniera brusca il comico, vera e propria mina vagante dietro al bancone dei pacchisti.

Domenica sera, prima di presentare la concorrente Rosy, personal trainer da Cologno Monzese accompagnata in studio dal marito Luca, De Martino fa fare gli onori alla new entry dell'Emilia Romagna: "Buona sera a tutti, mi chiamo Stefano, vengo da Sant'Angelo di Gatteo, in provincia di Forlì Cesena. Pensionato, felicemente pensionato".

Il pubblico applaude, gli altri pacchisti sorridono. Prende poi la parola Ballerina, ex spalla di Maccio Capatonda in tanti strepitosi finti trailer cinematografici su Youtube e sui social. "Sono Herbert Ballerina da Campobasso, io costruisco bidet: sono un bidello", è la freddura con cui come ogni sera, con qualche variazione sul tema, si presenta al pubblico.

De Martino replica con un sorriso (finto) tirato e l'aria scocciata: "No no no vi chiedo scusa, questa era orribile, ormai non si impegna neanche più, sono mortificato". Per la cronaca, nella stessa puntata, il povero Herbert è stato "umiliato" anche da Gennarino, il meticcio mascotte della trasmissione. Nel tentativo di abbracciarlo, il barboncino è sfuggito facendo fare a Ballerina (al secolo Luigi Luciano) un clamoroso, sonoro volo in terra al centro dello studio. E giù altre risate.