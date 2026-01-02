Affari Tuoi, il disastro di Orazio a inizio puntata: "Perde ed esulta?"

Nella giornata di oggi, venerdì 2 gennaio, Rai 1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari Tuoi, il popolare game show condotto da Stefano De Martino, che continua a registrare grande attenzione da parte del pubblico. In apertura di trasmissione, il conduttore ha presentato il nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia. Si tratta di Francesco, originario di Trieste, che nella vita lavora come consulente in ambito sicurezza e che ha subito attirato la curiosità dei telespettatori.
Il vero protagonista della serata, però, è stato il concorrente chiamato a giocare: Orazio, pacchista della Regione Campania. Proveniente da Arzano, in provincia di Napoli, Orazio lavora in una compagnia circense dove svolge il ruolo di clown. Ad accompagnarlo nel gioco c’era la sua compagna Gabriella, conosciuta proprio sotto il tendone del circo durante un’esperienza lavorativa condivisa. La coppia ha due figli, Giorgio e Matteo, e ha affrontato la partita scegliendo il pacco numero 4.
Come spesso accade, la puntata ha acceso anche il dibattito sui social. Su X numerosi utenti hanno commentato in tempo reale: "Napoletani concorrenti, presentatore e dottore, 300mila assicurati", "Embè il consulente della sicurezza niente male", "Tutti o quasi vestiti come ieri sera… della serie registriamo", "Orazio noi vogliamo sapere se quei due hanno imparato il trucchetto delle palline", "Non vedo l'ora arrivi l'epifania per vedere lo speciale", "Il momento che ha fatto andare in top Esibizionista ora su Rai 1", "Orazio porta il pacco come un cabaret di paste!", "Esultano per aver perso 30.000 nel cambio?".