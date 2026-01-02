Affari Tuoi, il disastro di Orazio a inizio puntata: "Perde ed esulta?"

Nella giornata di oggi, venerdì 2 gennaio, Rai 1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari Tuoi, il popolare game show condotto da Stefano De Martino, che continua a registrare grande attenzione da parte del pubblico. In apertura di trasmissione, il conduttore ha presentato il nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia. Si tratta di Francesco, originario di Trieste, che nella vita lavora come consulente in ambito sicurezza e che ha subito attirato la curiosità dei telespettatori.

Il vero protagonista della serata, però, è stato il concorrente chiamato a giocare: Orazio, pacchista della Regione Campania. Proveniente da Arzano, in provincia di Napoli, Orazio lavora in una compagnia circense dove svolge il ruolo di clown. Ad accompagnarlo nel gioco c’era la sua compagna Gabriella, conosciuta proprio sotto il tendone del circo durante un’esperienza lavorativa condivisa. La coppia ha due figli, Giorgio e Matteo, e ha affrontato la partita scegliendo il pacco numero 4.