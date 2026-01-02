Libero logo
Affari Tuoi, il pesante sospetto su Orazio e De Martino: "Napoletani, 300mila assicurati"

di
Affari Tuoi, il pesante sospetto su Orazio e De Martino: "Napoletani, 300mila assicurati"

Oggi, venerdì 2 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia. Si chiama Francesco, viene da Trieste ed è un consulente in sicurezza.

Il nuovo concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Campania. Si chiama Orazio, viene da Arzano in provincia di Napoli, lavora in una compagnia di circo e fa il clown. Con lui c'è anche la sua dolce metà. Si chiama Gabriella: si sono conosciuti proprio al circo mentre stavano lavorano. Loro hanno due figli: Giorgio e Matteo. Insieme hanno giocato col pacco numero 4

Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Napoletani concorrenti, presentatore e dottore, 300mila assicurati", "Embè il consulente della sicurezza niente male", "Tutti o quasi vestiti come ieri sera… della serie registriamo", "Orazio noi vogliamo sapere se quei due hanno imparato il trucchetto delle palline", "Non vedo l'ora arrivi l'epifania per vedere lo speciale", "Il momento che ha fatto andare in top Esibizionista ora su Rai 1".

