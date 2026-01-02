Affari Tuoi, il pesante sospetto su Orazio e De Martino: "Napoletani, 300mila assicurati"

Oggi, venerdì 2 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia. Si chiama Francesco, viene da Trieste ed è un consulente in sicurezza.

Il nuovo concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Campania. Si chiama Orazio, viene da Arzano in provincia di Napoli, lavora in una compagnia di circo e fa il clown. Con lui c'è anche la sua dolce metà. Si chiama Gabriella: si sono conosciuti proprio al circo mentre stavano lavorano. Loro hanno due figli: Giorgio e Matteo. Insieme hanno giocato col pacco numero 4.