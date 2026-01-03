L'Eredità, "tra i 18 e i 55 anni": Tommaso spiazza tutti

Stefano, Giulio e Tommaso i tre concorrenti che sono riusciti ad arrivare al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 3 gennaio. Ai cento secondi, invece, si sono sfidati Tommaso e Stefano. E a spuntarla è stato Tommaso, che così si è potuto sedere per la prima volta al tavolo della ghigliottina. Il montepremi iniziale era di 190mila euro. "Un debutto stupendo", lo ha definito il conduttore.

Le cinque parole da collegare questa sera invece erano: toccare, caldo, occhi, profondo e bue. Mentre la cifra in palio, dopo vari dimezzamenti, è scesa a 47.500 euro. Il concorrente dunque ci ha pensato su un minuto, come previsto dal regolamento, e poi ha puntato tutto sulla parola Rosso. Questa la soluzione scritta sul cartoncino a sua disposizione. Purtroppo però la parola corretta era un'altra, cioè Cuore.

In molti sui social hanno avuto solo parole positive per il campione. "Mi fa schiantare tommaso #leredita", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece ha fatto dell'ironia: "Tommaso età imprecisata tra i 18 e i 55". E infine c'è chi si è rammaricato per la sua sconfitta: "Peccato, Tommaso, oggi la parola era abbordabile...".



