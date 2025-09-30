Enrica Bonaccorti, lotta contro il tumore: "Siamo all’inizio"

"È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione": con queste parole Enrica Bonaccorti ricompare sui social e comunica ai suoi fan di avere un tumore. "Sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è… - ha scritto la conduttrice in un post su Instagram - mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora (Giorgi, ndr), non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi".

A corredo del messaggio, una foto in cui la si vede sulla sedia a rotelle con accanto la figlia Verdiana. Tanti i messaggi di supporto sotto al post, sia da parte di personaggi del mondo dello spettacolo che dai fan più affezionati. A lasciarle dei cuori e delle parole di vicinanza sono stati, tra gli altri, Miriana Trevisan, Eva Grimaldi, Caterina Balivo, Sabrina Salerno. Dal racconto della conduttrice, dunque, emerge che la decisione di allontanarsi dal piccolo schermo non è affatto legata a una scelta artistica, ma al bisogno di affrontare la malattia con riservatezza.