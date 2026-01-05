Libero logo
La Volta Buona, Mogol gela la Balivo: "O ti sbagli tu"

di
lunedì 5 gennaio 2026
La Volta Buona, Mogol gela la Balivo: "O ti sbagli tu"

"Era un angelo, una persona così cara e buona": Mogol lo ha detto nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1 parlando di Sandro Giacobbe. Poi ha spiegato che il loro era un legame umano prima ancora che professionale. "Siccome non poteva più giocare a calcio, sono stato io a dirgli che poteva fare l’allenatore alla squadra nazionale cantanti e lui è stato molto grato", ha raccontato il paroliere. A quel punto la conduttrice ha ricordato che è stato Don Backy a inventare la Squadra Nazionale Cantanti. Ma Mogol ha subito controbattuto: "Dice che l’ha inventata lui? Dice una bugia o ti sbagli tu". 

Un pensiero, poi, è stato rivolto a Ornella Vanoni, scomparsa di recente. "È stata la prima artista a cantare in modo credibile e a soffermarsi sulle parole, non pensava solo a far sentire la sua voce: era coerente - ha detto Mogol -. Poi è diventato così in tutto il mondo. Adesso si canta per emozionare: anche l’atteggiamento deve essere credibile".

La volta buona, rissa tra Antonella Elia e Clizia Incorvaia: "Senti, piccola..."

Momenti di tensione imprevedibile a La volta buona, il salotto pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. In un c...

Su Mina invece: "Ci siamo persi un po' di vista perché lei è andata in Svizzera, ma le voglio tanto bene". Infine, ha smentito qualsiasi tipo di relazione con lei: "All'epoca ero fidanzato con quella che sarebbe diventata la mia prima moglie, non c'è mai stato niente di più con Mina".

La volta buona, Minetti inchioda Panariello: "Non ho un bel ricordo"

Una vecchia ferita, mai del tutto chiusa e sempre dolorosa. Annalisa Minetti, ospite di Caterina Balivo a La volta buona...
Dalla Balivo La volta buona, rissa tra Antonella Elia e Clizia Incorvaia: "Senti, piccola..."

A La Volta Buona Gianni Morandi, il duro sfogo dell'ex moglie: "Perché lo ho lasciato"

Critiche La volta buona, Minetti inchioda Panariello: "Non ho un bel ricordo"

