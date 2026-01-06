L'Eredità, "in pigiama": Federico, il dettaglio che non passa inosservato

Paola, Ilaria e Federico i tre concorrenti che hanno giocato al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, martedì 6 gennaio. Ai Cento secondi, però, ci sono arrivati solo Federico e Ilaria. E a spuntarla, alla fine, è stato Federico. Che così è riuscito a sedersi per la seconda volta al tavolo della Ghigliottina. Il montepremi iniziale era di 175mila euro.

Le cinque parole da collegare questa sera, invece, erano: effetto, nodo, leggera, stile e proboscide. Mentre la cifra in palio, dopo alcuni dimezzamenti, è scesa a 43.750 euro. Il concorrente, allora, ci ha ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, e a Liorni ha confessato: "Forse ho trovato la parola giusta". Sul cartoncino a sua disposizione ha scritto la parola Farfalla. Ed era proprio quella la risposta corretta. Grandi festeggiamenti in studio.

Se in molti sui social hanno speso solo parole positive per il campione, facendogli i complimenti per la bravura e la meritata vittoria, c'è anche chi si è soffermato su altro. Qualcuno, in particolare, ha notato l'outfit del concorrente e su X ha scritto: "Mi sono accorta ora che Federico è in pigiama #leredita".