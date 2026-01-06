Affari Tuoi, De Martino bacchetta Herbert: "Ti prego"

Libero logo
martedì 6 gennaio 2026
Botta e risposta tra Stefano De Martino ed Herbert Ballerina nella puntata speciale di Affari Tuoi-Lotteria Italia 2025 in onda questa sera, martedì 6 gennaio, su Rai 1. Tutto è iniziato quando il comico ha detto: "Faccio il mestiere più antico del mondo". "Siamo in diretta ti prego, qual è?", ha detto il conduttore. E lui: "L'antiquario". 

Dopiché è stato presentato il protagonista della serata, Alessandro dalla Sardegna, da Marrubiu, che ha spiegato: "Faccio il pastore". Con lui in studio la compagna Flaminia, che si è presentata con un costume piuttosto particolare, l'abito tradizionale di Oristano. "Lo conosco da sempre perché il suo paese nativo era il paese dei miei nonni, ci siamo persi e poi ci siamo ritrovati in età adulta. Stiamo insieme da 18 anni", ha detto a proposito di Alessandro. 

"Che bellissimissi che sono sempre gli abiti tradizionali! #AffariTuoi", ha commentato un utente su X. Un altro invece: "Ma quanti anni date a questa coppia? Non capisco #affarituoi". E ancora: "Stasera tutti vestiti semplici #affarituoi". 

Lotteria Italia Lotteria Italia, De Martino: "A chi regalerei 5 milioni di euro"

Affari tuoi Affari Tuoi, Maria Pia spiazza De Martino: mai vista una cosa simile

Pesante sospetto Affari Tuoi, il pesante sospetto su Maria Pia: "Perché ha così cul***"

