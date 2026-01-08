Affari Tuoi, Gabriella e Valeria? Disastro a fine puntata: "Non si parleranno più"

Oggi, giovedì 8 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Piemonte. Si tratta di Jonathna, viene dalla provincia di Torino e nella vita è un operaio tecnico.

Le concorrenti della serata, invece, sono le pacchiste in Rappresentanza della Regione Sicilia. Loro sono sue gemelle, Gabriella e Valeria. La prima ha 36 anni e ha una figlia di 5 anni: Emma. La seconda, invece, è in cerca di occupazioni ma lavora nella palestra tutta al femminile del compagno. Insieme hanno giocato col pacco numero 12.