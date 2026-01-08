Affari Tuoi, Gabriella e Valeria? Disastro a fine puntata: "Non si parleranno più"

Oggi, giovedì 8 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Piemonte. Si tratta di Jonathna, viene dalla provincia di Torino e nella vita è un operaio tecnico.
Le concorrenti della serata, invece, sono le pacchiste in Rappresentanza della Regione Sicilia. Loro sono sue gemelle, Gabriella e Valeria. La prima ha 36 anni e ha una figlia di 5 anni: Emma. La seconda, invece, è in cerca di occupazioni ma lavora nella palestra tutta al femminile del compagno. Insieme hanno giocato col pacco numero 12.
Intanto tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "queste due sorelle da stasera non si parleranno più....", "Posso dire che non mi dispiace? Hanno avuto tante e tante occasioni", Non ha voluto dare mai una svolta alla partita", "Ma la sorella? Non la calcola proprioooo che nervosoooo vai a casa senza niente", "La sorella non ha proprio avuto voce in capitolo..", "c'ha troppa smania dei soldi, non vincerà niente", "Ma almeno alla fine consultati con quella povera crista di tua sorella, hai fatto perdere pure lei per la tua presunzione".