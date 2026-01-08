Affari Tuoi, De Martino asfalta Herbert Ballerina: "Fatti una vita e non venire in studio"

Anche lontano dallo studio di Affari Tuoi, Stefano De Martino non smette di scherzare. Collegato con La Volta Buona, il conduttore di Rai 1 ironizza su Herbert Ballerina, ormai sua spalla durante la trasmissione. In particolare De Martino immagina l'ipotetica vittoria da 5 milioni di euro: "Glieli regalerei, così finalmente si fa una vita e smette di frequentare gli studi televisivi". Poi, parlando della sua famiglia, De Martino rivela a Caterina Balivo che con la tv "posso dire di cena tutti i giorni con mia madre e mio padre, anche se non ci sono fisicamente. È come essere sempre un po' a casa, anche se il nostro lavoro ci porta a essere spesso lontano dal focolare".

E aggiunge che mamma e papà lo seguono da spettatori attenti: "Loro mi commentano sempre, tipo 'Ieri eri un po' stanco'". E sul debutto ad Affari Tuoi, il conduttore svela che per i genitori "ero troppo serio. Ho recuperato subito, ci ho messo un paio di giorni, ma poi ci è sfuggita la situazione di mano e adesso è difficile rimediare".