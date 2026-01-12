Affari tuoi, la sexy Elisa gela il fidanzato: "Che fai?"

Un momento di imbarazzo, anzi di gelo assoluto ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino con un pacchista disturbatore d'eccezione come Herbert Ballerina. Pochi secondi, un botta e risposta sul filo della tensione tra Ivan, il concorrente da Monterubiaglio in provincia di Terni, e la bella fidanzata Elisa.

La ragazza è diventata virale sui social tra chi commenta le puntate in tempo reale per il suo outfit particolarmente sensuale, un look ardito in abito da sera fasciante e strizzatissimo che ha esaltato le sue forme e mandato in tilt letteralmente gli utenti di X.

Affascinante, dunque, ma anche con un bel caratterino come dimostrato nel momento clou della loro partita. La coppia infatti arriva alla fine con due pacchi: uno blu da 20 euro e uno che più rosso non si potrebbe, contente il montepremi massimo da 300mila euro.

Il Dottore offre loro 35mila e Ivan tentenna, non convinto del contenuto del pacco in mano. De Martino lo pungola e il concorrente riflette: "Io spero a questo punto che nel 13 ci siano 20 euro. Ma se ci sono 300mila...". La suspense viene spezzata dalle parole immediate di Elisa: "Che fai mi lasci? Eravamo d'accordo insieme, giusto? Confermate che eravamo d'accordo?". Ivan accetta l'offerta del Dottore: fortuna sua, perché in mano la coppietta al pepe aveva appena 20 euro...