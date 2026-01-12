La Pennicanza, Fiorello risponde a Giorgia Meloni: "Ti assumo, ma in nero!"

"Allora Giorgia, ti assumo, ma in nero, mi raccomando". Aprendo la prima puntata del 2026 della Pennicanza, il programma che conduce con Fabrizio Biggio su Rai Radio2, Fiorello ha risposto così alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che venerdì scorso, durante la conferenza stampa, ha ironizzato sul suo desiderio di "essere pagata per lavorare" con lo showman. "Mi basta e mi appassiona quello che sto facendo. Se lo farò ancora nella prossima legislatura dipenderà dal voto degli italiani. Se mi chiedete cosa vorrei fare, vorrei essere pagata per lavorare con Fiorello", aveva detto scherzando la leader di Fratelli d'Italia.

"Ma come, in nero?", lo ha incalzato Biggio. A quel punto, Fiorello ha replicato: "Ma la Rai è piena di nero, c'è un sottobosco di nero qui alla Rai. Comunque con Giorgia ci siamo già parlati: non vuole apparire in video, lavorerà dietro le quinte, farà da autrice".