Affari Tuoi, caos e insulti dopo la puntata: "I fasci-destroidi..."

La puntata di Affari Tuoi scatena i telespettatori. O meglio, i concorrenti del programma di Rai 1. A giocare c'è Egidio. Il ragazzo arriva da Fiumicino ed è il concorrente che rappresenta il Lazio. A giocare con lui il marito Giuseppe. Quanto basta a scatenare i commenti su X: "I fasci-destroidi staranno impazzendo alla visione del concorrente con il marito", "A qualcuno starà venendo un coccolone". E ancora: "Un saluto a tutte quelle che hanno appioppato mogli alle concorrenti con i capelli corti e lanciato accuse di omofobia alla Rai", "Quando la smetteremo di stupirci (anche in positivo) e/o commentare sulle coppie omosessuali, allora saremo persone liberi. Lo scrivo, lo dico e lo penso da etero".

Solo 24 ore prima un'altra coppia ha tentato di sfidare il Dottore. A giocare, in quel caso, era Angelica dalla Toscana. Con lei Filippo, il suo fidanzato. I due, come hanno spiegato a Stefano De Martino, si sono conosciuti al concerto di Tiziano Ferro a Firenze dieci anni fa, e quest'anno si sposano.

Nonostante la fortuna in amore, i due non sono fortunatissimi al gioco. Ad Angelica sono stati proposti 55mila euro per chiudere la partita: "Ci credo tanto in questo numero, il nonno mi diceva sempre di prendere il 17, ma per la fortuna che ho io non pensavo sarei arrivata fino a qui", ha detto prima di accettare. "Il matrimonio lo si fa con più serenità", ha ammesso anche il fidanzato Filippo. Alla fine però nel pacco con il numero del nonno c'erano proprio 300mila euro.