L'Eredità, insulti per Federico: "Come la scucchia"

"Tifiamo contro Federico". I telespettatori de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, sembrano tutti d'accordo: il campione del programma arriva alla Ghigliottina dopo aver superato ai 100 Secondi Riccardo e scatena la rabbia degli appassionati che come ogni sera seguono le puntate e le commentano in tempo reale su X.

"Ancora... ma basta, basta, basta... empatico come una pedata nelle p***le", azzarda un utente. Seguono commenti dello stesso tenore, se non addirittura più brutali: "Ma quanto c***zo è antipatico questo Veramente fastidioso...", "Nooo ooo basta Federico vi prego", "Che peccato! Ha vinto Federico...", "Federico saccente alla Ghigliottina. Che piacere", "Ma che p***le Federico", "Non ce ne liberiamo più, ma basta", "Che p***le sto Federico, punta il dito a tutti e la spunta pure", "L'antipatia che emana sto Federico è direttamente proporzionale alla lunghezza della scucchia che si ritrova", "Noooo era meglio Riccardo".

In precedenza, tanti avevano sottolineato lo svarione dei concorrenti ai 100 Secondi, con la domanda sulla mitica serie tv Love boat a cavallo tra anni Settanta e Ottanta e le clamorose risposte sbagliate dei giovani sfidanti: "Estrazione del petrolio a bordo di una nave da crociera, in Dallas", "Quale telefilm si svolgeva su una nave da crociera? Dallas", "Ci sta che non conoscano Love boat", "Qui manca veramente la cultura televisiva", "Ma come… Maaaare profumo di maaaaare!! Love boat, ragassi!!", "Happy days sulla nave da crociera".

Alla Ghigliottina, per la cronaca, l'odiatissimo Federico riesce a spuntarla portando a casa un bel gruzzoletto. Ma c'è chi ironizza comunque: "Alla fine, vabbè mo, hai vinto 43k euro che poi in pratica saranno circa 20mila… stai sereno eh, non è che sei milionario".