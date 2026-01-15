Affari tuoi, Herbert Ballerina umiliato: "Ma che impedito"

Niente da fare: anche giovedì sera 15 gennaio il protagonista factotum di Affari tuoi si chiama Herbert Ballerina. Nello studio del quiz show dell'access prime time di Rai 1 il pacchista disturbatore di sdoppia e si stripla, finendo addirittura per condurre una trattativa con il Dottore e "sostituendo" lo stesso padrone di casa Stefano De Martino per qualche minuto.

"Mi sto sentendo male. Ma quanto é impedito Herbert a condurre", scherza un telespettatore su X commentando la puntanda in tempo reale. Si parte con il botto con un paio di battute dell'ex spalla di Maccio Capatonda: "Marzo è pazzerello, esce il sole entra l'ombrello". E gli appassionati si scatenano sui social: "Però ha ragione Stefano, ha portato una sfiga immensa HAHAHAHA", "La sf***a del marzombrello".

E ancora: "Da quante puntate stai qua?", "Ventinove puntate", "Ah sei veterinaria". Battuta che diventa un cult: "Mi farà sempre ammazzare". Quindi il momento inedito per Herbert: "Il Dottore che dopo mesi accetta di fare una trattativa con Herbert", e giù applausi. "Herbert che risponde al Dottore con sì?!", "Il Dottore che fa la prima trattativa con Hebert. Ahahahaha qua siamo su altri livelli", "Il Dottore fa la trattativa con herbert. HERBERT HA AVUTO LA PROMOZIONE", "Il massimo che il Dottore può concedere al Herbert è dire 'cambio'".

E come sempre, è un trionfo di siparietti con De Martino. "Hebert non ti esce l'imitazione su Stefano Ahahahaha", "Qualcuno spieghi a De Martino ed Herbert che troppo spesso nelle loro gag ridono solo loro e diventano autoreferenziali", "Herbert mi sta facendo pis***re più del solito stasera mi fa morire lo amo", "Stefano e Herbert la nuova coppia comica,non vedo l'ora di vederli a #STEP".