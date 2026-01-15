Affari tuoi, "Rosmara mollalo!": si scatena il caos

"Mollalo Rosmara, è tossico...". Ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time condotto da Stefano De Martino con il supporto sempre più fondamentale del "disturbatore" Herbert Balerina, i telespettatori che commentano da casa in tempo reale la puntata sono tutti d'accordo: la concorrente sembra un po' troppo succube del partner, che l'ha accompagnata in studio e in qualche frangente sembra voler prendere la partita in mano.

"Ma se lei si sente di cambiare perché il fidanzato continua a dirgli di no?", domanda polemicamente sui social un appassionato. "Che fastidio i compagni che decidono al posto dei giocatori", aggiunge un altro. "Il fidanzato mi é andato sulle p***le ve lo giuro", "Ma perché non si sta zitto questo? Lei avrebbe cambiato ma ha fatto quello che ha detto lui", "Ma il ragazzo che p***le", e via di questo passo con commenti cattivelli al limite dell'astioso. E prima ancora di sapere come sarebbe finita.

Per il resto, la serata parte subito in quarta con Ballerina: l'ex spalla di Maccio Capatonda ad Affari tuoi è un factotum, tra battute raggelanti ai concorrenti, siparietti con De Martino, balletti scatenati sulle note di Esibizionista di Annalisa e addirittura, per la prima volta in stagione, a condurre le trattative con il Dottore. Altro momento assai godibile: le difficoltà del povero Herbert a pronunciare il nome corretto della concorrente. E, c'è da dire, non è il solo visti gli strafalcioni dei telespettatori.