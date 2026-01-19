Affari Tuoi, Herbert Ballerina assente: "È sparito", il giallo

Herbert Ballerina "sparito". Il braccio destro di Stefano De Martino viene sostituito da un cartonato durante la puntata di Affari Tuoi in onda lunedì 19 gennaio su Rai 1. Qui, al posto del pacchista dell'Abruzzo, ecco che c'è un cartonato del comico con tanto di cartello: "Torno subito". Poi la precisazione del conduttore: "Herbert non si trova, non capiamo dove sia. È sparito, secondo me è stato rapito da Giorgio, il nostro hater".

E ancora: "Eppure, nonostante questo, riesce a parlare da un cartonato". In sottofondo infatti ecco che si sente: "Herbert Ballerina da Campobasso, io cucino zuppe per il governo, faccio il ministrone". La sua mancanza però rattrista gli utenti del web: "Ci manca", "Dove è finito", "Nooo, il cartonato".

Risate a parte, quella di oggi è una giornata tutt'altro semplice per De Martino. In mattinata è morto il padre Enrico, aveva 61 anni. Lo riporta Fanpage, secondo cui l'uomo da tempo sarebbe stato in condizioni di salute precarie. A unire padre e figlio è sempre stata la passione per la danza, nonostante all'inizio il signor Enrico avesse provato a dissuadere il figlio dall'intraprendere quel tipo di carriera. "Non voleva farmi ballare", aveva confessato l'ex ballerino a Bruno Vespa in una puntata di Cinque Minuti.