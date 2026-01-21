Affari Tuoi, "rilasciatelo": Herbert Ballerina, è ancora mistero

A catturare l'attenzione dei telespettatori però, come accade ormai da qualche giorno a questa parte, è stata l'assenza di Herbert Ballerina, il comico e attore che negli ultimi mesi era diventato un ospite fisso della trasmissione. "Rilasciate Herbert Ballerina , grazie!", ha scritto un utente sulla piattaforma X. Nel frattempo a sostituirlo c'è una ballerina di latino-americano, Martina Milliddi, comparsa anche nell'ultimo film di Checco Zalone, "Buen camino".

Alessia dalla Sicilia è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, mercoledì 21 gennaio. Con lei in studio la sorella Pamela. Le due hanno giocato con il pacco numero 17.

Nonostante la new entry, però, molti continuano a sentire la mancanza di Herbert. Qualcuno, per esempio, sui social ha commentato: "Herbert ti prego torna perché sono già piena satura del pacco ballerina". Qualcun altro poi è stato ancora più critico: "Ma cosa vuol dire, io amo Affari Tuoi ma ha ragione… per carità, me lo guardo, ma in questo programma non c’é bisogno di una ballerina. Poi vabbe, l’hanno fatto per la storia che manca Herbert, però é imbarazzante".

Intanto, De Martino ha mostrato in puntata una grafica sulla scomparsa di Herbert con tutti i dati del caso: "SCOMPARSO HERBERT BALLERINA: Età: giovane vecchio. Altezza: mezza bellezza. Capelli: sì. Occhi: due. Scomparso: alla mensa Rai Luogo: Campobasso". "Ma l'ha scritto lui?", ha commentato il conduttore in maniera ironica.