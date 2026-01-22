L'Eredità, vince Daniela ma è rivolta: "Telecomando, bye"

Batte Federico al Triello e Francesco ai 100 Secondi, e così Daniela arriva alla Ghigliottina, la prova finale de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. La prova della giovane concorrente però non basta a convincere i telespettatori che commentano in tempo reale su X la puntata andata in onda giovedì 22 gennaio, e in rete si moltiplicano le più bizzarre teorie complottiste.

La ragazza arriva con 160mila euro e conclude con 10mila euro, dopo ben 4 errori su cinque risposte. Le parole indizio sono nell'ordine "Strada", "Uccello", "Chiavi", "Porta" e "Signore". Daniela prova con "Paradiso" ed è la risposta corretta: una bella soddisfazione, soprattutto perché si tratta della sua prima Ghigliottina.

"Appena arrivato e... il 'trio Descano' ancora lì... bene telecomando bye...", avverte un commentatore su X. "Madò Federico, rilassati!!!", scrive un altro utente. "Mondiale tutto americano quindi il Canada" ed erano tutti stati americani", "Anche se il Messico è in centro America", "Francesco ha rischiato anche questa sera".

Poi alcune annotazioni maliziose: "Ma non potrebbero tenere solo i due che vanno ai 100 secondi e il terzo spedirlo a casa? Almeno si cambia un po'!!!", "Peccato per Diletta. Purtroppo chi prende la scossa sfida sempre l'ultimo arrivato; che, guarda caso, finisce sempre per trovarsi le parole più difficili", "Il diritto a tornare il giorno dopo dovrebbe essere regolamentato diversamente altrimenti alcuni ce li portiamo avanti per mesi", "Stasera hanno praticamente sempre sbagliato i 3 che già c'erano ieri, però siccome il meccanismo è ridicolo sono riusciti lo stesso ad arrivare tutti e 3 al triello".

Replica di un altro telespettatore, d'idea opposta: "Signori autori avete fatto un'ottima scelta evitando di far scegliere ai concorrenti l'avversario nel primo gioco. Vedete di farlo anche negli altri giochi, magari mettendo due 'scosse'. Abbasserete (eliminarlo non si può) il volume di lagne complottiste e sarebbe ora".

