Herbert Ballerina torna ad Affari tuoi solo con la voce: cala il gelo

giovedì 22 gennaio 2026
Herbert Ballerina torna ad Affari tuoi solo con la voce: cala il gelo

1' di lettura

Il ritorno fisico di Herbert Ballerina ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, si fa ancora attendere. Il disturbatore manca da alcuni giorni "per motivi personali" non meglio precisati, ha spiegato il conduttore annunciando che in ogni caso l'ex spalla di Maccio Capatonda "tornerà presto".

Una incertezza che ha scatenato i telespettatori complottisti, anche perché Ballerina ha dovuto anche rinviare alcune tappe del suo spettacolo teatrale "Come una catapulta", previste questa settimana in Puglia e che recupererà tra marzo e maggio prossimi. Viene dunque il sospetto che il problema sia di salute, come confermerebbe l'ostinato riserbo mantenuto da tutti. Non sarebbe però nulla di grave, considerato il tono scherzoso con cui De Martino l'ha sempre affrontato. 

Nel frattempo, in studio campeggia sempre il suo cartonato ad altezza naturale, tra i pacchisti. E nella puntata di questa sera, giovedì 22 gennaio, ha anche parlato pronunciando una delle sue classiche battute per rompere il ghiaccio: "Buonasera sono Herbert Ballerina da Campobasso, io vendo paglia... Sono un pagliaccio".

La voce è registrata e rimbomba, l'effetto è inquietante. E il sorriso di De Martino, ovviamente, un po' tirato. Non resta che ricordare quanto detto da Stefano un paio di puntate fa: "Torna, 'sta casa aspetta a te".

affari tuoi
herbert ballerina
stefano de martino

