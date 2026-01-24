Libero logo
Groenlandia
Jannik Sinner
Garlasco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Affari Tuoi, Stefano De Martino in lacrime: il dettaglio sulla morte del padre

di
Libero logo
sabato 24 gennaio 2026
Affari Tuoi, Stefano De Martino in lacrime: il dettaglio sulla morte del padre

1' di lettura

Sabato 24 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In apertura di trasmissione, il conduttore ha presentato la nuova pacchista in rappresentanza del Trentino Alto Adige: si tratta di Andrea, proveniente dalla provincia di Trento, che nella vita lavora come organizzatrice di eventi.

Il concorrente della serata, invece, era Alessio, pacchista per la Regione Toscana. Originario di Prato, Alessio si occupa di analisi della qualità degli alimenti ed è fidanzato con Asia, dalla quale ha avuto un figlio, il piccolo Cesare. Per affrontare la partita ha scelto di farsi accompagnare dalla madre Elisabetta, ex commessa oggi in pensione. Insieme hanno giocato con il pacco numero 6.

Affari Tuoi, Herbert Ballerina fatto fuori da Martina Miliddi? Il sospetto

Nella puntata di Affari tuoi andata in onda venerdì 23 gennaio 2026 su Rai 1, condotta da Stefano De Martino...

Ma il momento più atteso della serata è arrivato quando Stefano De Martino ha annunciato una notizia destinata a far felici molti telespettatori. Rivolgendosi direttamente alla telecamera, il conduttore ha comunicato con tono ironico ed entusiasta il ritorno di Herbert Ballerina, assente da giorni dal programma. “Lo abbiamo trovato”, ha scherzato De Martino, ringraziando simbolicamente anche l’ambasciata italiana all’estero. Herbert, ha spiegato, sta rientrando in Italia e, se tutto andrà come previsto, sarà di nuovo presente in trasmissione già dalla puntata successiva. Infine un dettaglio commuovente notato dai telespettatori: "Gli occhi di Stefano parlano per lui. Ma super professionista! Dovrebbe essere l'ultima puntata registrata prima della scomparsa del papà,o forse quella di domani". 

Affari Tuoi, l'annuncio di Stefano De Martino: "Ecco quando torna Herbert Ballerina"

Oggi, sabato 24 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Ste...
tag
affari tuoi
stefano de martino

L'annuncio Affari Tuoi, l'annuncio di Stefano De Martino: "Ecco quando torna Herbert Ballerina"

Affari tuoi Affari Tuoi, Herbert Ballerina fatto fuori da Martina Miliddi? Il sospetto

Affari tuoi Affari Tuoi, la verità su Herbert Ballerina: tradisce la Rai, dove se ne va

ti potrebbero interessare

Affari Tuoi, l'annuncio di Stefano De Martino: "Ecco quando torna Herbert Ballerina"

Affari Tuoi, l'annuncio di Stefano De Martino: "Ecco quando torna Herbert Ballerina"

Redazione
L'Eredità, Francesco massacrato dai telespettatori: "La più facile di sempre"

L'Eredità, Francesco massacrato dai telespettatori: "La più facile di sempre"

Redazione
Ore 14, la battuta del giudice Tanga: "Un coltello per uccidere mia moglie", scoppia il caos

Ore 14, la battuta del giudice Tanga: "Un coltello per uccidere mia moglie", scoppia il caos

L'aria che tira, Casini irride Parenzo: "Perché non ho rispetto"

L'aria che tira, Casini irride Parenzo: "Perché non ho rispetto"

Claudio Brigliadori