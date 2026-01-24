Affari Tuoi, Stefano De Martino in lacrime: il dettaglio sulla morte del padre

Il concorrente della serata, invece, era Alessio , pacchista per la Regione Toscana. Originario di Prato, Alessio si occupa di analisi della qualità degli alimenti ed è fidanzato con Asia, dalla quale ha avuto un figlio, il piccolo Cesare. Per affrontare la partita ha scelto di farsi accompagnare dalla madre Elisabetta , ex commessa oggi in pensione. Insieme hanno giocato con il pacco numero 6.

Ma il momento più atteso della serata è arrivato quando Stefano De Martino ha annunciato una notizia destinata a far felici molti telespettatori. Rivolgendosi direttamente alla telecamera, il conduttore ha comunicato con tono ironico ed entusiasta il ritorno di Herbert Ballerina, assente da giorni dal programma. “Lo abbiamo trovato”, ha scherzato De Martino, ringraziando simbolicamente anche l’ambasciata italiana all’estero. Herbert, ha spiegato, sta rientrando in Italia e, se tutto andrà come previsto, sarà di nuovo presente in trasmissione già dalla puntata successiva. Infine un dettaglio commuovente notato dai telespettatori: "Gli occhi di Stefano parlano per lui. Ma super professionista! Dovrebbe essere l'ultima puntata registrata prima della scomparsa del papà,o forse quella di domani".