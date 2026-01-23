Libero logo
Italia 1, quando i furti fanno ascolti

di Klaus Davivenerdì 23 gennaio 2026
Italia 1, quando i furti fanno ascolti

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (I grandi colpi della storia con Pierce Brosnan)
Che sia una sorta di “effetto Louvre”? Il colpo al museo più famoso del mondo, avvenuto lo scorso ottobre, ha causato proteste e scioperi contro condizioni di lavoro precarie e mancanza di sicurezza.

Ma non solo. Ha riportato alla memoria collettiva grandi colpi del passato. Alcuni di questi sono protagonisti del format doc I grandi colpi della storia con Pierce Brosnan, serie del 2023 in replica nella tarda serata di Italia 1 in cui l’attore irlandese illustra grandi furti come quello al World Diamond Center di Anversa del 2003, in cui la banda dell’italiano Leonardo Notarbartolo rubò un malloppo del valore tra 100 e 500 milioni di dollari, o la rapina alla Lloyd Bank di Londra avvenuta l’11 settembre del 1971. 

Rai 2, lo sci femminile sfonda: tutte le cifre

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Sci femminil...

Super colpi leggendari che continuano a richiamare pubblico in tv. Anche giovedì tra l’una e le due, dopo Inside delle Iene, quasi 300mila spettatori e picchi sopra il 10% di share, che vanno a bissare le 850mila teste con l’8% del 5 gennaio. Pubblico composto da giovani maschi.

Rai 1, "La Preside" Luisa Ranieri idolo delle donne

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (La Preside) ...
