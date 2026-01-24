Striscia la Notizia, così Maria De Filippi e Roberta Bruzzone fanno volare gli ascolti

CHI SALE (Striscia la notizia) Buon avvio per Striscia la notizia che porta a casa la media di 2,8 milioni di telespettatori col 18.6% di share toccando picchi di 5,8 milioni di teste pari al 28%. Risultato per nulla scontato visto che il format per questa nuova collocazione nel prime time di Canale 5 è stato modificato in diversi aspetti, vedi la presenza di sei veline e inviati speciali come Maria De Filippi a caccia degli autisti che parcheggiano nei posti per i disabili o Alessandro Del Piero che nei panni di “Capitan Alex” sconfigge i mali e le ingiustizie del mondo, senza scordare la nuova rubrica “Striscia criminale” a cura di Roberta Bruzzone o la presenza in studio dell’orchestra di Demo Morselli.
Restano invece capisaldi come il Tapiro d’Oro, consegnato da Valerio Staffelli a Fiorello, il Gabibbo con la nuova sigla “Dazi”, gli strafalcioni tv, commentati da Del Piero, o gli striscioni di Cristiano Militello. La conduzione non poteva non essere affidata a Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, la coppia più longeva del tg satirico di Antonio Ricci. L’ennesima prova che Striscia si conferma uno dei brand più identificativi di Mediaset.