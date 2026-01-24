Striscia la Notizia, così Maria De Filippi e Roberta Bruzzone fanno volare gli ascolti

CHI SALE (Striscia la notizia) Buon avvio per Striscia la notizia che porta a casa la media di 2,8 milioni di telespettatori col 18.6% di share toccando picchi di 5,8 milioni di teste pari al 28%. Risultato per nulla scontato visto che il format per questa nuova collocazione nel prime time di Canale 5 è stato modificato in diversi aspetti, vedi la presenza di sei veline e inviati speciali come Maria De Filippi a caccia degli autisti che parcheggiano nei posti per i disabili o Alessandro Del Piero che nei panni di “Capitan Alex” sconfigge i mali e le ingiustizie del mondo, senza scordare la nuova rubrica “Striscia criminale” a cura di Roberta Bruzzone o la presenza in studio dell’orchestra di Demo Morselli.