Affari tuoi, "come la spiega Herbert Ballerina?": esplode il caso

"Voglio avere il c***o di Herbert in cui azzecca tutto". I telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, rimangono sbalorditi dal filotto di Herbert Ballerina, che nella puntata di mercoledì ha indovinato più volte il contenuto dei pacchi chiamati da Daniela, la concorrente della Liguria in gara con il marito Luca.

La coppietta si porta a casa 75mila euro, l'offerta al ribasso del Dottore che gioca sul fatto che alla fine sono rimasti due pacchi in antitesi: da una parte quello blu da 0 euro, dall'altra quello rosso da 300mila euro. Daniela e Luca, alla fine, scoprono di aver avuto in mano proprio il bottino massimo e la delusione, nonostante la non banale vittoria, è palese.

Su X i commenti in tempo reale si sprecano: "Min***a avevano i 300.000 euro", "Ma come fate a dire che è normale vedere i 300000 in finale tutte queste volte?", "Secondo me ha 300.000. Ha fatto offerte sempre alte il Dottore", "Il Dottore che non propone il cambio nelle prime fasi pur sapendo che hanno i 300mila euro", "Ma che c***zo, era PALESE che avessero i 300k. La gente non sa giocare", "Terza sera di fila con i 300.000 euro fino alla fine, la farsa continua".

Nel frattempo, però, era già esploso il Ballerina-gate, con parecchi telespettatori che puntano il dito su Herbert e autori: "Come la spiegate questa?". "Adesso si è capito che il conduttore sa in anticipo cosa c'è nei pacchi di Affari tuoi... e che il programma è una montatura...", "Non solo il dottore conosce il contenuto dei pacchi Affari tuoi", "Stefano ed Herbert due paragnosti", "De Martino: nel 10 ci sono 200 euro *escono 200 euro*. Herbert: nel 20 ci sono 20 euro *escono 20 euro*. SDM: nel 16 ci sono 30k *escono 30k*", "Più che una partita di Affari tuoi sembra un chi ne azzecca di più tra Stefano e Herbert", "Stefano e Herbert che ormai condividono il neurone", e via di questo (velenoso) passo.



