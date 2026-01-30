Piazzapulita, Michele Serra e lo sfregio a Meloni: "Crocerossina, forse perché donna..."

Quando c'è da (s)parlare del centrodestra, Michele Serra abbandona il fioretto e le leziosità e sfodera la sciabola per colpire il più duro possibile. Ospite del sodale Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, la penna dell'Amaca su Repubblica se la prende con tre protagonisti della maggioranza di governo, a vario titolo e grado.

Si parte della Lega: secondo Serra Matteo Salvini e Roberto Vannacci "hanno lo stesso repertorio e si contendono lo stesso pubblico, un po' come Claudia Villa e Al Bano. Sono destinati a litigare perché devono esibirsi sullo stesso palcoscenico, e questa è l'ennesima buona notizia di questa sera".

E la premier? "Giorgia Meloni al loro confronto sembra quasi una crocerossina, forse in virtù del fatto che è una donna. Rispetto a Trump, lo vediamo tutti, non è una analisi politologica raffinata quella che va fa fatta, è un po' andreottiana. Fino a qui è riuscita ad applicare la politica dei due forni, quando le conviene è europeista e quando le conviene per altre ragioni si ricorda di essere sovranista e quindi è trumpiana. Il richiamo della foresta è quello, non c'è dubbio