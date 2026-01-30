Boss in incognito, il lato umano dei capi d'azienda

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Boss in incognito)
È giunto all’11esima edizione Boss in incognito, ormai un “classico” di Rai 2. Il docu-reality, in cui un imprenditore si traveste e senza farsi riconoscere trascorre una settimana tra i suoi dipendenti che solo alla fine della puntata scoprono la verità e vengono ricompensati con premi speciali, è un modo originale e intelligente per promuovere il Made in Italy e per far capire che in azienda non solo si lavora ma si trascorre gran parte della vita, quindi l'armonia col capo è fondamentale.
Negli anni son passati numerosi tra Ceo, direttori o presidenti di realtà di tutti i settori, da MSC Crociere a Birra Peroni, da Pomì a Firriato, da Condorelli a Riva fino a Carioca e molte altre. Martedì, nonostante la concorrenza, il format condotto da Elettra Lamborghini si è ben difeso con quasi 1 milione di spettatori e il 6% di share: protagonista Paola De Vecchis, direttore di produzione di Frittoking.
C’è tanta autoironia ma si rivela anche il lato umano del “boss” che, stando coi suoi collaboratori, scopre aspetti della loro vita che lo porteranno a decisioni sorprendenti.