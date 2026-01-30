Boss in incognito, il lato umano dei capi d'azienda

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Boss in incognito)

È giunto all’11esima edizione Boss in incognito, ormai un “classico” di Rai 2. Il docu-reality, in cui un imprenditore si traveste e senza farsi riconoscere trascorre una settimana tra i suoi dipendenti che solo alla fine della puntata scoprono la verità e vengono ricompensati con premi speciali, è un modo originale e intelligente per promuovere il Made in Italy e per far capire che in azienda non solo si lavora ma si trascorre gran parte della vita, quindi l'armonia col capo è fondamentale.

Negli anni son passati numerosi tra Ceo, direttori o presidenti di realtà di tutti i settori, da MSC Crociere a Birra Peroni, da Pomì a Firriato, da Condorelli a Riva fino a Carioca e molte altre. Martedì, nonostante la concorrenza, il format condotto da Elettra Lamborghini si è ben difeso con quasi 1 milione di spettatori e il 6% di share: protagonista Paola De Vecchis, direttore di produzione di Frittoking.