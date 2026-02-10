L'Eredità, Gabriele umiliato: "L'imbarazzo di Liorni"

"Gabriele simpatico, peccato non abbia indovinato". A L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, il campione Gabriele arriva alla Ghigliottina terminando con 22.500 euro di montepremi ancora in ballo. Le cinque parole indizio sono "Bianca", "Candela", "Naso", "Lazza" e "Soffione". Prova finale non facile, a detta di parecchi telespettatori che seguono la puntata andata in onda martedì 10 febbraio commentandola in tempo reale su X.

Qui, però, accade l'impensabile: Gabriele, forse per la troppa emozione, sul suo cartellino scrive la risposta ipotizzata, "Soffiare". E sui social si scatena l'inferno.

"L'imbarazzo di Liorni nel momento in cui ha letto la parola di Gabriele", "Un po' ingenuo Gabriele... Era quasi meglio sniffare... con qualcuna ci sta (bianca e naso)", "Ma se c'è soffione come può essere soffiare? E soprattutto perché un verbo che non è mai previsto? A Gabriè, ma vaff", "Ma come caxxo si fa a scrivere soffiare??!! Che tra l'altro non è mai un verbo!!".

Qualcuno ribatte: "Però (mi rivolgo agli spettatori) non inventatevi regole che non esistono ("Non può essere un verbo") per poi arrabbiarvi se capita il giorno in cui non la rispettano (come già successo abbastanza di recente)". La risposta corretta però arriva e fa "illuminare" parecchi appassionati: "Bugia".

"Non sa neanche cos'è la bugia con riferimento alla candela". "Ricordi d'infanzia, la BUGIA di stasera!", "Ma dai, naso non si collega con bugia direttamente! Senza un riferimento a pinocchio, non funziona!", "Lui ha scritto una caz***ta ma gli autori hanno fatto di peggio", "Soffione e bugia è un po' tirata come soluzione!".