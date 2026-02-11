Affari tuoi, Martina Miliddi "pacco bollente": delirio proibito

"Pure il ballo di Martina stasera non ha miliddato". I telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, commentano in tempo reale la puntata di martedì sera con un mix di ironia e sfotto. Antonio, pacchista dalla Calabria, e la moglie vedono sfuggirsi i 100mila euro all'ultimo, e su X si sprecano le critiche: "Come previsto, doveva seguire la sua sensazione, colpa della moglie ovviamente", "Gabbato dal dottore!", "I gradini della scala hanno fatto cilecca", "La sensazione c'era... epppperò", "Testardo e poi si è cag***o sotto. I testardi sono altri".

La maggior parte dei commenti però riguarda Martina Miliddi, la ballerina new entry di questa stagione. "Ma posso dire che questa storia della ballerina ad Affari tuoi sta diventando sgradevole? 'Pacco bollente', 'Comunque vada voglio vedere ballare Martina'. Di nuovo una donna a soddisfare un po' di fantasie... Ma non cambierà mai niente. Bleah...", "Vi sta sul cazzo intento però la guardate e commentate più delle altre. Regina", "Era messa al posto di Hebert

quando era assente. Visto che ha portato bene al programma (visto i buoni ascolti) l'hanno lasciata ed è la nuova novità del programma. Problemi!?".

E ancora: "Non capirò mai la scelta di aggiungere i balli di Martina", "Mo con tutto il bene, ma sta cosa della ballerina vestita come in un locale osé anni Venti per acchiappare visual me l'aspettavo dalla Mediaset berlusconiana, non dalla Rai", "Martina è fidanzatissima e convive col ballerino e coreografo Simone Milani detto Spillo, che ha lavorato sia ad Amici di Maria De Filippi che a Vivarai2 con Fiorello".

Qualcuno invece si lancia in una riflessione più generale: "Affari tuoi è un bel programma, Stefano è adorabile ecc però io mi sto iniziando ad annoiare... ormai si sa che blu rosso offerta accettano... sarò impopolare ma per lo spettacolo non è più il massimo ogni tanto qualcosa di diverso ci vorrebbe per me sono opinioni ovviamente. Probabilmente dato il crollo nel 2017 con tutte le novità portate negli anni (Pacco Matto, Pacco X e Y, Pachitos, se trovi 3 blu di fila l’ultimo dei pacchi rosa raddoppiava ecc) hanno voluto riproporlo in una maniera molto standard".

