L'Eredità, "infami! Solo perché Luciano è anziano...": si scatena l'inferno

Come ogni sera, eccoci a L'Eredità, il regno di Marco Liorni, il game-show in onda su Rai 1 prima del tiggì, il quiz delle parole, dei loro legami e soprattutto della Ghigliottina, atto finale in cui ci si gioca il premio in palio. La puntata in questione è quella di martedì 17 febbraio.
Alla vigilia a imporsi come campionessa era stata Marzia, fisioterapista di Roma e autoproclamatasi "regina della Carbonara". Alla Ghigliottina era rimasta in gioco, dopo una serie di tagli, per 25mila euro. Marzia, però, non è riuscita ad azzeccare la soluzione: niente montepremi, appuntamento alla sera successiva.
E dunque eccoci qui. In studio, ovviamente, Marzia. Dunque gli altri sfidanti: Lorenzo, Federico, Daniele e Luciano, quest'ultimo un poco più in là con gli anni rispetto agli altri concorrenti. Il gioco inizia ed entra subito nel vivo. Dunque ecco che si arriva alle prima sfide dirette, dove la prima volta viene chiamato in causa Luciano e alla seconda pure.
Ecco, tanto è bastato a scatenare la polemica sui social in generale e su X in particolare, quest'ultimo terreno elettivo per chi commenta in presa diretta quanto avviene nello studio de L'Eredità. In molti, infatti, accusavano i concorrenti di chiamare Luciano nella sfida diretta, il testa a testa, solo perché più anziano degli altri (anche se Luciano, a onor del vero, si difendeva benissimo da solo). Tant'è, per comprendersi, su X si leggevano post come il seguente: "Sfidare in continuazione un signore anziano è da infami!". Addirittura? Tant'è, la polemica è infinita...