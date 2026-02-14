L'Eredità, Stefano interrompe Marco Liorni: "Vuoi sposarmi?". Clamoroso in studio

Oggi, sabato 14 febbraio - il giorno di San Valentino - è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Il padrone di casa, a inizio trasmissione, ha dato subito il bentornato a Francesco, il nuovo campione del gioco. "Giochiamo?", ha chiesto Liorni. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Federico. E nel mentre c'è stata anche una proposta di matrimonio: Stefano ha chiesto la mano alla sua fidanzata, che ha accettato. Il nuovo campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 200mila euro: un monte. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Passare", "Anello", "Errore", "Tempo" e "Vittoria". Dopo un minuto di attenta riflessione, il nuovo campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Mano". Ma non era la parola esatta. La soluzione era: "Misura".