di
domenica 15 febbraio 2026
L'Eredità, Federico e la Ghigliottina impossibile: "Arrampicate sugli specchi"

1' di lettura

Oggi, domenica 15 febbraio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Federica, il nuovo campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Andrea da Napoli, Andreana da Caserta, Gemma da Livorno, Antonio da Taranto, Laura da Treviso e Stefano che ieri ha fatto la proposta di matrimonio in diretta. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato di nuovo Federico. Il super campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 25 mila euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Rimuovere", "Porta", "Pacifica", "Arrampicata", "Gola". Dopo un minuto di attenta riflessione il nuovo campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Nodo". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era infatti: "Placca".

L'Eredità, Alice piomba in studio vestita così: si scatena il delirio

Ancora qui. Sempre qui. Anche nei giorni olimpici si torna nello studio de L'Eredità, il game-show condotto d...

Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: Stasera era impossibile", "Ste arrampicate sugli specchi non le capisco proprio. Ne hai presa una su cinque, di' che non è quella senza dover per forza trovare un collegamento. Un po' di dignità", "Placca? Ma per favore! Più astrusa non era possibile! Buuuuuuuuuuuuuuuu!", "Placca! Mah!! Non ci sarei mai arrivata!! Difficile dai!!", "Oggi l'hanno davvero forzata. Hanno le casse vuote...".

L'Eredità, folle accusa a Marco Liorni: "Ecco perché dondola in studio"

Oggi, giovedì 12 febbraio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai...
