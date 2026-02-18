Affari tuoi, Sara umiliata: "Vuol dire che..."

Finisce malissimo l'avventura di Sara ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. La pacchista della Toscana, accompagnata in studio dal fidanzato Cristian, rischia il tutto per tutto, gioca con coraggio e rifiuta le offerte del Dottore da 60mila e poi, a scendere, da 20mila euro.

In ballo ci sono ancora 200mila euro e il pacco nero. Quest'ultimo, purtroppo per la concorrente, viene aperto e dentro c'è il bottino grosso, 300mila euro. Con tre pacchi ancora da svelare, il Dottore alza la posta mettendo sul piatto 36mila euro ma Sara, ingolosita dai 200mila, rifiuta ancora. Per poi scoprire di avere in mano appena 100 euro.

Secondo i telespettatori, però, Sara ha peccato di razionalità già in precedenza. "Quando rifiuti 60 mila euro vuol dire che non ti mancano i soldi", "Mah, io credo che se accettassi un'offerta di 60.000 per poi scoprire che avevo i 200k mi roderebbe per un po', ma se rifiutassi sta cifra per poi tornare senza niente mi roderebbe per tutta la vita", "Il colpaccio non è riuscito. La ragazza voleva più di quello che la sorte le aveva riservato. Pazienza", "Ancora non lo conoscete bene il gran volpone del doctor". E tanti saluti a Sara e al suo coraggio.