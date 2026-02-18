Il Padrino-Parte III? È il solito diluvio

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Il Pardino-Parte III - Iris)
A poche ore dalla morte del grande attore americano Robert Duvall, il canale Iris lunedì in prima serata ha concluso il ciclo dedicato alla trilogia di Francis Ford Coppola mandando in onda Il Padrino-Parte III. Pur non essendo presente nell’ultimo capitolo della saga, la scomparsa di Duvall ha sicuramente inciso sul traino del film sul canale 22 di Mediaset, tanto da risultare il più visto in prime time tra i non generalisti con quasi 300mila spettatori e il 2% di share, picchi oltre 350mila e vicini al 3%.
Del resto lunedì scorso la Parte II aveva ancora sfiorato i 300mila utenti superando il 2% mentre il 2 febbraio la prima parte aveva toccato quasi quota 400mila col 2.5% medio, permettendo sempre a Iris di aggiudicarsi la prima serata tra le cosiddette reti “minori”. Un giusto omaggio a un gruppo di attori da Oscar come Duvall ma anche Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro e molti altri così come a quello che probabilmente è il film più importante nella storia del cinema.