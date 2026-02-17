The Voice Kids? Rai 1 torna leader

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (The Voice Kids - Rai 1)
Rai 1 torna leader della prima serata del sabato (e dell'access prime time con “Affari tuoi” di De Martino) grazie alla finale di “The Voice Kids”, condotta da Antonella Clerici e vinta dal 13enne sardo Matteo Trullu, del team Nek, che ha sbaragliato la concorrenza con la sua performance di “Maniac”, dalla colonna sonora del film “Flashdance” del 1983.
Dopo che le ultime due edizioni erano andate in onda il venerdì sera, questa, la quarta, è stata rimessa al sabato con ottimi riscontri di audience. La finalissima ha coinvolto 3,4 milioni di spettatori col 23.4% di share, 26mila utenti dai device e picchi oltre il 30% in Sardegna, regione del vincitore.
Nei luoghi segreti dove nasce la musicaVi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Tutti suon...
Media stagionale sopra i 3,2 milioni di teste col 21.6% di share. Man bassa di donne (26% di share) e over 65 (25%) ma non son mancati gli under 15 (22%), sebbene questo cluster sia militarizzato da Canale 5. Per gli esperti vale pure l'effetto Sanremo e Olimpiadi: l'attesa del Festival così come l'Italia protagonista ai Giochi Invernali “illuminano” i palinsesti del servizio pubblico trainandone gli ascolti.