The Voice Kids? Rai 1 torna leader

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (The Voice Kids - Rai 1)

Rai 1 torna leader della prima serata del sabato (e dell'access prime time con “Affari tuoi” di De Martino) grazie alla finale di “The Voice Kids”, condotta da Antonella Clerici e vinta dal 13enne sardo Matteo Trullu, del team Nek, che ha sbaragliato la concorrenza con la sua performance di “Maniac”, dalla colonna sonora del film “Flashdance” del 1983.

Dopo che le ultime due edizioni erano andate in onda il venerdì sera, questa, la quarta, è stata rimessa al sabato con ottimi riscontri di audience. La finalissima ha coinvolto 3,4 milioni di spettatori col 23.4% di share, 26mila utenti dai device e picchi oltre il 30% in Sardegna, regione del vincitore.