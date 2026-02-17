Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

The Voice Kids? Rai 1 torna leader

di Klaus Davimartedì 17 febbraio 2026
The Voice Kids? Rai 1 torna leader

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (The Voice Kids - Rai 1)
Rai 1 torna leader della prima serata del sabato (e dell'access prime time con “Affari tuoi” di De Martino) grazie alla finale di “The Voice Kids”, condotta da Antonella Clerici e vinta dal 13enne sardo Matteo Trullu, del team Nek, che ha sbaragliato la concorrenza con la sua performance di “Maniac”, dalla colonna sonora del film “Flashdance” del 1983. 

Dopo che le ultime due edizioni erano andate in onda il venerdì sera, questa, la quarta, è stata rimessa al sabato con ottimi riscontri di audience. La finalissima ha coinvolto 3,4 milioni di spettatori col 23.4% di share, 26mila utenti dai device e picchi oltre il 30% in Sardegna, regione del vincitore.

Nei luoghi segreti dove nasce la musica

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Tutti suon...

Media stagionale sopra i 3,2 milioni di teste col 21.6% di share. Man bassa di donne (26% di share) e over 65 (25%) ma non son mancati gli under 15 (22%), sebbene questo cluster sia militarizzato da Canale 5. Per gli esperti vale pure l'effetto Sanremo e Olimpiadi: l'attesa del Festival così come l'Italia protagonista ai Giochi Invernali “illuminano” i palinsesti del servizio pubblico trainandone gli ascolti.

Le donne delle nevi dominano in video

Vi proponiamo Tele...raccomando, la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi CHI SALE (Olimpiadi Invernali) Ascolti cal...
tag
the voice kids
rai 1

Raptus Affari Tuoi, De Martino esasperato: scaglia una ciabatta contro Herbert Ballerina

Freddure Affari Tuoi, De Martino umilia Herbert Ballerina: "Siamo alla frutta...", caos in studio

Stile L'Eredità, Alice piomba in studio vestita così: si scatena il delirio

ti potrebbero interessare

Affari Tuoi, l'attacco choc a Martina in diretta: "Meno volgare da mezza nuda"

Affari Tuoi, l'attacco choc a Martina in diretta: "Meno volgare da mezza nuda"

Redazione
Affari Tuoi, "come ieri": pesante sospetto sul pacco di Elisa

Affari Tuoi, "come ieri": pesante sospetto sul pacco di Elisa

Redazione
L'Eredità, Marzia massacrata in diretta: "Un tratto autostradale"

L'Eredità, Marzia massacrata in diretta: "Un tratto autostradale"

Redazione
Stranamore, voci clamorose: torna in tv, ecco dove

Stranamore, voci clamorose: torna in tv, ecco dove