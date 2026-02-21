Affari Tuoi, Giuliano stende il Dottore: "Una questione di sacrifici"

Nel regno dei pacchi, del Dottore e soprattutto di Stefano De Martino una serata intensa a dir poco. Siamo ad Affari Tuoi nella puntata del 20 febbraio. A sfidare la sorte è Giuliano, operatore ecologico di Carpi, soprannominato "Il Capitano", il cui sogno più recondito è il pacco da 300mila euro.
L’avvio non è dei più semplici: nel primo pacco spuntano 10mila euro, subito seguiti dai 75mila. Un parziale riequilibrio arriva con i 100 euro del terzo tiro, mentre nel quarto compare la ballerina, con l’ingresso in studio di Martina Miliddi. Il quinto pacco però pesa come un macigno: fuori i 200mila euro. La prima serie si chiude con 10 euro.
Il Dottore propone il cambio e Giuliano accetta senza esitazioni, lasciando il pacco numero 13 per il 16. Una scelta netta, tanto che preferisce non aprire quello abbandonato. Nella seconda fase elimina 20mila euro e poi 50 euro, ma subito dopo perde anche i 100mila. L’offerta da 20mila euro viene “tritata” senza pensarci.
La tensione cresce: escono 50mila e 30mila euro, restano solo due rossi, tra cui il premio massimo. Un sospiro di sollievo arriva con 20 euro, ma l’offerta scende a 15mila euro e Giuliano rifiuta ancora. Il colpo più duro arriva poco dopo: anche i 300mila euro vengono eliminati. In gioco rimangono 15mila euro e il pacco nero.
A sorpresa, il concorrente decide di aprire il pacco iniziale: dentro c’è la “poca cola” di Herbert Ballerina. Si riparte e vanno via 200 euro. L’assegno da 10mila euro non lo convince. Poi escono Gennarino e 0 euro, quindi anche 1 euro. Rimangono 15mila euro e l’incognita nera.
L’ultima proposta è da 30mila euro. Stavolta Giuliano si commuove e accetta: "Rispetto questa cifra e i vari lavori e sacrifici che ho dovuto fare per mantenermi". Una scelta premiata: nel pacco nero ci sono solo 50 euro. Per Il Capitano un lieto fine, per il Dottore una lezione.