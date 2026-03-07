Affari Tuoi, chi è davvero Davide: spunta un video...

Colpo di scena ad Affari Tuoi, dove nella puntata di sabato 7 marzo su Rai 1 Gennarino vale ben 12mila euro. Una cifra elevata tanto che in diversi su X non possono fare a meno di notare che il concorrente "ha un bel fondoschiena". Gennarino, che è la mascotte del programma (il Jack Russell di Stefano De Martino), ha un'offerta a lui legata e varia di puntata in puntata in base alle decisioni del "Dottore". "E la base di partenza di oggi è 12mila", commenta qualcuno.
E ancora: "Gennarino tutto d'oro stasera!! 12000 euro", "Il concorrente ha un bel fondoschiena, sta andando benissimo", "Sta partita sta filando fin troppo bene", "non so come andrà finire, ma già andare a casa con un Jack pot di 12k è tanta roba", "40mila + 12mila. Io sarei già sulla strada di casa".
Ma chi è il concorrente fortunato? Si tratta di Davide Meloni, apicoltore di Uta (CA). È stato preceduto da Marisa e David di Alghero, che hanno vinto 100.000€. Davide è molto noto in Sardegna perché l'estate scorsa aveva tentato di fermare il fuoco che si era avvicinato alle sue api. Un gesto eroico testimoniato da alcune immagini virali sul web.
