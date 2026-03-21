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Papa Leone scrive al Tgcom per l'anniversario del sito

sabato 21 marzo 2026
Papa Leone scrive al Tgcom per l'anniversario del sito

2' di lettura

In occasione del venticinquesimo anniversario della fondazione di Tgcom24, Papa Leone XIV ha inviato una lettera al direttore Andrea Pucci e alla redazione, esprimendo apprezzamento per il servizio svolto dalla testata giornalistica di Mediaset.

“Desidero far pervenire il mio cordiale saluto e il mio apprezzamento per il servizio che questa testata giornalistica svolge quotidianamente a favore dell’informazione. In un tempo segnato da significativi cambiamenti e da parole troppo spesso gridate sul web, il compito dei media diventa una missione importante”.

“Vi esorto a continuare a costruire ponti di dialogo, favorendo una narrazione che non si fermi alla superficie della cronaca, ma che sappia guardare con rispetto, solidarietà e compassione alle periferie della sofferenza”.

Il Pontefice richiama inoltre la responsabilità etica del lavoro giornalistico: “La ricerca della verità richiede di essere sempre accompagnata da un profondo senso di responsabilità etica, contrastando la diffusione di fake news e promuovendo una cultura dell’incontro che unisca le diverse anime della nostra società. L’informazione, quando è libera e rispettosa della dignità umana, diventa uno strumento potente per edificare il popolo dei lettori e degli ascoltatori in cammino verso una pace disarmata e perseverante”.

Il Papa conclude il messaggio affidando il lavoro della redazione alla protezione di San Francesco di Sales e impartendo la Benedizione Apostolica. Tgcom nasce l’8 marzo 2001 e si sviluppa negli anni fino alla nascita del canale all news Tgcom24 e a un sistema informativo multipiattaforma del Gruppo Mediaset, fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi: “A nome di tutta Mediaset, desidero ringraziare il Santo Padre per le parole affettuose e per l’attenzione dedicata a questo anniversario di Tgcom24. Accogliamo la sua lettera con senso di responsabilità. Continueremo a lavorare mettendo al centro rigore, affidabilità e tempestività dell’informazione che offriamo ogni giorno al pubblico”.

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