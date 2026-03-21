Papa Leone scrive al Tgcom per l'anniversario del sito

In occasione del venticinquesimo anniversario della fondazione di Tgcom24, Papa Leone XIV ha inviato una lettera al direttore Andrea Pucci e alla redazione, esprimendo apprezzamento per il servizio svolto dalla testata giornalistica di Mediaset.

“Desidero far pervenire il mio cordiale saluto e il mio apprezzamento per il servizio che questa testata giornalistica svolge quotidianamente a favore dell’informazione. In un tempo segnato da significativi cambiamenti e da parole troppo spesso gridate sul web, il compito dei media diventa una missione importante”.

“Vi esorto a continuare a costruire ponti di dialogo, favorendo una narrazione che non si fermi alla superficie della cronaca, ma che sappia guardare con rispetto, solidarietà e compassione alle periferie della sofferenza”.

Il Pontefice richiama inoltre la responsabilità etica del lavoro giornalistico: “La ricerca della verità richiede di essere sempre accompagnata da un profondo senso di responsabilità etica, contrastando la diffusione di fake news e promuovendo una cultura dell’incontro che unisca le diverse anime della nostra società. L’informazione, quando è libera e rispettosa della dignità umana, diventa uno strumento potente per edificare il popolo dei lettori e degli ascoltatori in cammino verso una pace disarmata e perseverante”.

Il Papa conclude il messaggio affidando il lavoro della redazione alla protezione di San Francesco di Sales e impartendo la Benedizione Apostolica. Tgcom nasce l’8 marzo 2001 e si sviluppa negli anni fino alla nascita del canale all news Tgcom24 e a un sistema informativo multipiattaforma del Gruppo Mediaset, fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi: “A nome di tutta Mediaset, desidero ringraziare il Santo Padre per le parole affettuose e per l’attenzione dedicata a questo anniversario di Tgcom24. Accogliamo la sua lettera con senso di responsabilità. Continueremo a lavorare mettendo al centro rigore, affidabilità e tempestività dell’informazione che offriamo ogni giorno al pubblico”.