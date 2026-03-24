Raisport, non solo Pogacar: un sabato da urlo

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Raisport)
Pogacar come la Brignone, ma tutto avviene in poche ore. Oltre 1,2 milioni di italiani con l’11.1% di share hanno seguito la Milano-Sanremo sabato pomeriggio su Rai 2 assistendo al trionfo del campione sloveno che, nonostante la caduta a Imperia, s’è rialzato, ha rimontato, ha staccato l’acerrimo rivale Van der Poel beffando poi in volata il britannico Pidcock.
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In molti su social hanno paragonato l’impresa a quanto successo alla nostra Federica Brignone. La capacità di resilienza in queste forme di agonismo individualistico ne sottolinea l’eroismo agonistico. Picchi vicini al 15% durante l’abbraccio finale fra i due rivali giustamente sottolineato dai telecronisti Stefano Rizzato e Stefano Garzelli.
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Al top anche l’affermazione di Laura Pirovano nella discesa libera di Coppa del mondo di sci femminile che ha toccato il 9% di share, mentre il tris di Coppe del mondo di Maurizio Bormolini nello snowboard ha contribuito ad accendere le rubriche sportive serali targate Rai e Mediaset.