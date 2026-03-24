Raisport, non solo Pogacar: un sabato da urlo

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Raisport)

Pogacar come la Brignone, ma tutto avviene in poche ore. Oltre 1,2 milioni di italiani con l’11.1% di share hanno seguito la Milano-Sanremo sabato pomeriggio su Rai 2 assistendo al trionfo del campione sloveno che, nonostante la caduta a Imperia, s’è rialzato, ha rimontato, ha staccato l’acerrimo rivale Van der Poel beffando poi in volata il britannico Pidcock.