Affari tuoi, "qualcosa anche io": Herbert Ballerina gelato

"Se ci sono i 75.000...", "Prendo qualcosa pure io!". Ci prova, Herbert Ballerina. Ma gli va male: Manuel, il concorrente di Torino della puntata di Affari tuoi andata in onda lunedì 23 marzo, vince ma non stravince e si porta a casa i 15mila euro contenuti nel pacco nero che ha scoperto di avere in mano.

"15mila ma tra tasse e tutto ne prende solo 9mila", commenta da casa uno dei telespettatori del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, con Herbert nei panni di pacchista-disturbatore.

Il piemontese Manuel è accompagnato in studio dalla sorella Gloria e arriva in fondo con tre pacchi: 50mila, 10mila euro e il pacco nero, appunto. Il finale è agrodolce, visto che si mette in tasca un gruzzoletto, anche se non clamoroso.

C'è pure chi tra i fan, perfidamente, sottolinea un certo scollamento tra De Martino e Manuel: "Stefano come Rocco Papaleo quando ha davanti un concorrente logorroico", "Adoro Stefanone che si perde quando i concorrenti parlano troppo", "Si incarta nei suoi sproloqui poverino", "Ma lui tanto carino quanto logorroico", "Questo ragazzo non ha il dono della sintesi", "Ultimamente tantissimi logorroici", "Caro ragazzo sei troppo logorroico e hai giocato male", "Grazie Dottore che ha fermato il concorrente", "Ma quanto parla questo".