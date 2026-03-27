Dritto e rovescio, Del Debbio sbotta: "Tu non lo sai il cul*** che mi sono fatto"

"Purtroppo noi siamo discriminati perché veniamo in questo contesto qui ed è difficile. La gente non ci ascolta quando chiediamo aiuto. Quindi siamo un po' costretti a prenderci quello che ci spetta". A parlare è Bonny, un immigrato di seconda generazione che vive nel nostro Paese. A Dritto e rovescio, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è affrontato il tema della criminalità e di come alcuni stranieri preferiscano l'illegalità a un lavoro stabile e sicuro.

A un certo punto, Adama - un altro immigrato di seconda generazione - ha puntato il dito contro Del Debbio lanciando una pesante accusa. "Lei sta nella villetta, tranquillo. Non può giudicare chi sta in strada", ha detto. Così il padrone di casa si è difeso usando anche espressioni forti: "Ascolta. Te la dico io una parolaccia. Tu non lo sai il cul*** che mi sono fatto io per arrivare qui. Hai capito? Io sono partito anche da un punto più basso rispetto a te. Mi sono fatto un cul*** tutto la vita per arrivare a essere dove sono. Quindi non è che siccome non potevo mangiare la bistecca a casa andavo al supermercato a rubarla. Non si mangiava. La si mangiava una volta alla settimana".