La Nazionale vola trainata dai device

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Italia-Irlanda del Nord)

Boom della Nazionale di calcio che in prima serata su Rai 1 è stata vista da 10,4 milioni di spettatori col 44.5% di share. Ma la buona notizia è che quasi 400mila utenti (386mila) si sono collegati dai nuovi device tecnologici (smart tv, pc, smartphone, tablet...) per vedere Italia-Irlanda del Nord. Una delle cifre più alte in assoluto da quando esiste la Total Audience, ovvero dal 30 dicembre 2024, considerando che contro la Norvegia il 16 novembre erano stati 245mila, per la “prima” di Gattuso da CT in panchina, il 5 settembre con l’Estonia, 205mila.

Solo Sanremo, con 387mila nella prima parte della prima serata del 24 febbraio, ha ottenuto un simile risultato, restando però dietro nelle altre serate, pure in quella finale del 28 febbraio. Nel secondo tempo audience in aumento con media di 10.450.000 teste e il 46.3% e picchi del 50% in occasione dei gol di Tonali e di Kean. Teenager 15/19enni al 60%, 20/24enni al 53.2% e bambini 4/14enni al 46%. Tra le regioni, in testa la Calabria di “Ringhio” col 50%, seguita da Umbria (49.3%), Marche (47.7%), Emilia Romagna (42.5%).