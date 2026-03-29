Da noi... a ruota libera, Paolo Conticini: “Dormo con il mio orsacchiotto Gigi”

Paolo Conticini è stato ospite della puntata del 29 marzo di ‘Da noi… a ruota libera’, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai1. Nel corso dell’intervista, l’attore ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata e professionale, tra cui il legame con un oggetto a lui caro: «È il mio orsacchiotto, si chiama Gigi. Dorme sempre accanto a me, sul mio comodino. Io e lui non ci separiamo mai. Mi è stato regalato dai miei genitori e rappresenta tutta la mia vita. Conosce tutti i miei segreti ma non dice niente».

Spazio anche all’attualità televisiva, con un commento sulla seconda puntata di Canzonissima, andata in onda ieri sera 28 marzo: «Io avrei votato Fausto Leali con “Almeno tu nell’universo”, perché sono un romanticone». Sul rapporto con la moglie Giada Parra, Conticini ha citato una canzone significativa: «“Tienimi dentro te” di Fabio Concato. Perché racconta esattamente quello che Giada ha fatto per me». Un legame che, come sottolineato dall’attore, «è stato fondamentale anche nelle scelte artistiche più coraggiose, come il ruolo in Tootsie. Quando ho accettato quella sfida, lei c’era. Mi ha sempre sostenuto, anche nei momenti in cui avevo più dubbi che certezze».

Nel corso dell’intervista, Conticini ha parlato anche della sua carriera: «Anche se sei il più bravo del mondo, ti deve accettare il pubblico. Mi piacciono i personaggi comici, non mi piace prendermi sul serio». E ha aggiunto: «Mi piace in genere tutto lo spettacolo, ma mi piacerebbe fare il ruolo del cattivo, che non ho mai fatto». Infine, alcune abitudini personali: «Dispongo tutti i miei abiti per gradazione di colore», «al ristorante ordino sempre riso in bianco e petto di pollo alla griglia» e «metto sempre un indumento rosso quando lavoro».