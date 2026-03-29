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L'Eredità, "una prova di carattere": per Laura finisce male

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domenica 29 marzo 2026
L'Eredità, "una prova di carattere": per Laura finisce male

1' di lettura

Laura la concorrente che è riuscita ad arrivare alla ghigliottina a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 29 marzo. Il montepremi iniziale era di ben 200mila euro. Mentre le cinque parole da collegare erano Impossibile, Mobile, Forza, Generale e Dimostrare. La campionessa ci ha ragionato su un minuto come previsto dal regolamento e alla fine ha puntato tutto sulla parola Prova. Questa la parola scritta sul cartoncino a sua disposizione. Purtroppo però la parola corretta di questa sera era un'altra e cioè Carattere. 

"Che peccato. Ma è brava, si rifarà"; ha commentato un utente al termine della puntata sulla piattaforma X. Un altro invece: "Per Laura una prova di carattere", facendo una battuta sulle due parole venute fuori questa sera durante il programma, quella sbagliata proposta dalla campionessa e quella corretta. "Stasera difficile", ha invece ammesso un altro telespettatore. 

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