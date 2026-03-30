Il Premier "star" è una chicca di Rai3

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Francesco Crispi: Fare gli italiani / Rai 3) Rai 3 si conferma un canale che può riservare piacevoli sorprese. Il documentario dedicato a Francesco Crispi, il primo meridionale diventato Presidente del Consiglio del Regno d’Italia, colui che incarnò perfettamente il motto «Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani», venerdì mattina è stato visto da 150mila spettatori col 3.6% di share. Prodotto da Verdiana Bixio per Publispei in collaborazione con Rai Documentari, ideato dallo storico e saggista Giordano Bruno Guerri, che ne è anche voce narrante, è diretto da Daniele De Luca. La sfida narrativa è spiegare all’esigente bacino della Terza Rete la portata rivoluzionaria di questo Premier, la prima vera “star” della politica italiana, che ha puntato su una forte linea “bismarckiana”, sull’espansione coloniale dell’Italia, una sorta di “proto-sovranista” che però ha aperto a politiche sociali come il Codice Zanardellli, abolendo la pena di morte, e un’avanguardistica riforma sanitaria. Punte del 4% di share per una chicca buttata lì che potrebbe essere meglio valorizzata.